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AK Parti Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Buluşması Gerçekleşti

AK Parti Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Buluşması Gerçekleşti
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programında teşkilat mensuplarını bir araya getirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programında, AK Parti Merkez İlçe Başkanları ve yönetimleri bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen iftar buluşması, teşkilat mensuplarının dayanışmasını ve birlikteliğini güçlendirdi. Programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, iftar programına katkı sağlayan ve katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini ileterek, "Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu iftar programında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu birliktelik, teşkilatımızın gücünü ve dayanışmasını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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