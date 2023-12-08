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AK Parti Bilecik Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığına Tayfun Köşşekoğlu Getirildi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Tayfun Köşşekoğlu'nu İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak atadı.

AK Parti Bilecik Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına Tayfun Köşşekoğlu getirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yeni yönetimini geçtiği ekim ayında belli olmuştu. Ardından İl Yürütme Kurulunu yani a takımını açıklayan Yıldırım, İl Teşkilat Başkanlığı görevi verilen Tayfun Köşşekoğlu'na vermişti. Bugün ise Köşşekoğlu yeni bir görev daha verilirken, AK Parti Bilecik SKM Başkanı oldu. İl Başkanı Serkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde ilimizde partimizin seçim çalışmalarını koordine etmek üzere Ak Parti Genel Merkezin onayı ile Tayfun Köşşekoğlu İl SKM Başkanı olarak atanmıştır. Tayfun kardeşimize başarılar diliyor, Partimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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