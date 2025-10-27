Haberler

AK Parti Bilecik Milletvekili ve İl Başkanı Rızapaşa Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Bilecik Milletvekili ve İl Başkanı Rızapaşa Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım, Rızapaşa köyünde ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Rızapaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında köy sakinleriyle bir araya gelinerek, vatandaşların talepleri ve önerileri dinlendi. Bölgedeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve halkın görüşleri yerinde değerlendirildi. Buluşma, karşılıklı iletişim ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların taleplerini ve önerilerini dinlemek bizim için çok değerli" dedi. - BİLECİK

