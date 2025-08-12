AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yeni Tarım ve Orman İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevine başlayan Ayvalık'a başarılar dileyen heyet, tarım ve orman alanında yapılacak çalışmaların ilin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, "Yeni atanan il müdürümüzün ilimizin tarım ve orman alanındaki projelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK