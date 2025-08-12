AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yeni Tarım ve Orman İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yeni Tarım ve Orman İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı ziyaret ederek, tarım ve orman alanındaki projelerin ilin gelişimi açısından önemini vurguladı.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevine başlayan Ayvalık'a başarılar dileyen heyet, tarım ve orman alanında yapılacak çalışmaların ilin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, "Yeni atanan il müdürümüzün ilimizin tarım ve orman alanındaki projelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.