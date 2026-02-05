AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, şehrin ihtiyaçları, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki sürece ilişkin planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. İl genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl ve güçlü kadrolarla; milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımıza katkı sunan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK