AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda, şehir ihtiyaçları ve teşkilat çalışmalarına yönelik planlamalar ele alındı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, şehrin ihtiyaçları, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki sürece ilişkin planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. İl genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl ve güçlü kadrolarla; milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımıza katkı sunan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
