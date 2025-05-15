AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Liderlik Okulu Programına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı Liderlik Okulu Programına Katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer teşkilat mensupları, Genel Merkez tarafından düzenlenen eğitim programında siyasal iletişim, teknoloji ve liderlik gibi konularda bilgi aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve ilçe başkanlarıyla birlikte Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen üç günlük programın ilk gününde, teşkilat mensuplarının siyasal iletişim, milli teknoloji hamlesi, liderlik ve teşkilat yapısı gibi konularda eğitim alması hedefleniyor.

Türkiye genelinden 81 il başkanı ve 922 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen programın oldukça verimli geçtiğini belirten Yıldırım, "Teşkilatımızın fikri donanımını ve geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan eğitimlerle liderlik anlayışımızı daha ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, farklı başlıklardaki oturumlarla teşkilat üyelerinin bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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