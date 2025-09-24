Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İl teşkilatımızın özveriyle yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli. Hedefimiz hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak ve partimizin vizyonunu ilimizde etkin şekilde hayata geçirmektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
