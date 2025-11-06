Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Umrecileri Uğurladı

Güncelleme:
Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kutsal topraklara giden umrecilerin yolculuğu öncesinde dualarla uğurlandı ve manevi destek sağladı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umrecilerin manevi duygularına ortak oldu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın katılımıyla umreciler dualarla uğurlandı. Vatandaşlar ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi. Törende, umreciler için yapılan dualarla kutsal yolculuk öncesi manevi destek sağlandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, kutsal topraklara adım atan her bir kardeşimizin duasının memleketimize bereket ve huzur olarak dönmesini temenni etti. Yıldırım, "İlimizden kutsal topraklara giden her bir kardeşimizin yolculuğu hayırlı ve huzurlu olsun. Dualarımız her zaman onlarla birlikte" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
