AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Başkanları Toplantısına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile çok sayıda il başkanı katılım sağladı. Toplantıda, partinin saha çalışmaları, örgütlenme faaliyetleri ve yerel yönetim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, önümüzdeki dönem için stratejik planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirmede bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün riyasetinde gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantımızda, teşkilat çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.