Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Başkanları Toplantısına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Başkanları Toplantısına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında teşkilat çalışmaları ve stratejik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile çok sayıda il başkanı katılım sağladı. Toplantıda, partinin saha çalışmaları, örgütlenme faaliyetleri ve yerel yönetim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, önümüzdeki dönem için stratejik planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirmede bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün riyasetinde gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantımızda, teşkilat çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP il kongresi davası ertelendi! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek

Faturalarda yeni dönem: Şehirlere göre değişiklik gösterecek
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.