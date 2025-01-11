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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Geçmiş Dönem İl Başkanlarıyla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Geçmiş Dönem İl Başkanlarıyla Buluştu
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Serkan Yıldırım, yeniden başkan seçilmesinin ardından, geçmiş dönem il başkanlarıyla bir araya gelerek Bilecik için yapılan çalışmalar ve gelecekteki planlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçmiş dönem il başkanları ile yemekte buluştu.

AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'nde tekrar başkan seçilen Serkan Yıldırım, gerçekleşen yemekte Bilecik için planlanan çalışmaları ve yürütülen faaliyetler için saha uygulamaları üzerine geçmiş dönem İl başkanları ile görüşme yaptı. Başkan Yıldırım yemekte şu sözlerine dikkat çekti; "Omuz omuza Bilecik için birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımız, geçmiş dönem il başkanlarımızla bir araya geldik. Bilecik aldığımız yeni kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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