Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gazze için dayanışma etkinliğine katıldı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gazze için dayanışma etkinliğine katıldı
Bilecik'te düzenlenen hayır çarşısında öğrenciler ve öğretmenler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım topladı. Ak Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali Lisesinde Gazze'ye dayanışma etkinliğine katıldı.

Bilecik'te Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen hayır çarşısında bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, gelirlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için destek topladı. Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de hazır bulundu.

Yıldırım, "Her katkı, mazlum coğrafyalarda filizlenecek bir umut demek. Rabbim bu güzel gönüllerin bereketini arttırsın" dedi.

Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve toplumda dayanışma ile yardımlaşma bilincinin güçlenmesine katkı sağladı. - BİLECİK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
