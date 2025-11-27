AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bozüyük Salı Pazarı'nda Esnafla Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük Salı Pazarı'nda vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiğini açıkladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat üyeleriyle birlikte Bozüyük Salı Pazarı'nda vatandaşlar ve esnafla buluşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Serkan Yıldırım, AK Parti ailesinin her buluşmada güçlendiğini ve samimiyet, hizmet anlayışı ile millet için daha ileriye taşınacağını vurguladı. Ziyaret sırasında gördükleri ilgi ve desteğin doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu belirten Yıldırım, birlik ve güç vurgusu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik oldukça güçlüyüz. Güçlü oldukça daha çok hizmet edeceğiz. ve AK Parti'mizi birlikte daha da büyüteceğiz" dedi. - BİLECİK