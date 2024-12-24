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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a Tam Destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a Tam Destek
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık'ta yapılacak kongre öncesinde delegeleriyle bir araya geldi ve tam destek aldı. Yıldırım, kongre hazırlıklarının tamamlandığını vurguladı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezinde partililer ve delegelerle bir araya gelirken, kendisine seçim öncesi tam destek geldi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'ne parti tarafından yeniden aday gösterilirken, kent merkezindeki delegelerden tam destek geldi. Yıldırım, bir düğün salonunda delegeler ve partililerle akşam yemeğinde bir araya gelirken, davete küskünlerinde katılması gözlerden kaçmadı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik 8. Olağan Kongresi öncesinde yapılan çalışmalar hakkında delegelerine bilgi verdi. Yıldırım, teşkilatın kongreye yönelik hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Bilecik teşkilatının güçlü bir birliktelik sergilediğini vurguladı.

Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ise, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Böyle güzel bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, partimizi ilçemizde daha da güçlendiriyor. Hep birlikte Bilecik'imizi daha ileriye taşıyacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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