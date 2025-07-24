AK Parti Bilecik İl Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın öncülüğünde mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını doğrudan yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında muhtarlar ile önemli konular ele alındı.

Bilecik'te bir kırahathanede AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyerek, "Muhtarlarımızın sesi, mahallelerimizin nabzıdır biz de bu sesi duyarak yol haritamızı birlikte şekillendiriyoruz. Muhtarların yerel yönetimle halk arasında köprü görevi görüyor. Yapılan bu tür buluşmaların hem taleplerin doğrudan iletilmesine hem de daha hızlı çözümler üretilmesine imkan sağlıyor. Gerçekleştirilen toplantıda altyapı sorunlarından sosyal hizmetlere, ulaşım ihtiyaçlarından çevre düzenlemelerine kadar birçok başlıkta görüş alışverişi yaptık. Muhtarlar, mahallelerinin öncelikli ihtiyaçlarını doğrudan yetkililere aktarma fırsatı bulduk" dedi. - BİLECİK