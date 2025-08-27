AK Parti Bilecik İl Başkanı, Kapalı Pazar Yerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kapalı pazar yerinde kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan kapalı pazar alanında stant kuran AK Parti Bilecik İl Teşkilatı vatandaşlara bir takım ikramlarda bulundu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da standı ziyaret ederek, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kapalı pazar yerinde kurduğumuz stantta hemşerilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın görüşlerini dinledik, samimi sohbetler gerçekleştirdik. Gösterdikleri ilgi ve teveccüh için tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanındayız " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
