AK Parti Bilecik İl Başkanı Çalışma Kampı'na Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Çalışma Kampı'na Katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Çalışma Kampı'na katıldı. Yıldırım, kampın teşkilatların etkinliğini artırmak adına verimli geçtiğini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Çalışma Kampı'na katıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde, il koordinatörleri ve il başkanların katılımlarıyla gerçekleştirilen Çalışma Kampı'na İl Başkanı Serkan Yıldırım'da katıldı. Toplantıların çok verimli geçtiğini anlatan Yıldırım, "Teşkilatlarımızın daha etkin ve verimli çalışabilmesi adına düzenlenen bu kamp, istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı, tecrübe paylaşımlarının öne çıktığı verimli bir program oldu. Birlik, beraberlik ve dava bilinciyle daha güçlü yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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