AK Parti Bilecik İl Başkanı: 2024 yerel seçimlere hazırız

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2024 yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti. Yıldırım, aday adayları ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek çalışmaların nasıl ilerleyeceğini belirlediklerini söyledi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "2024 yerel seçimlere hazırız" dedi.

AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, aday adayları, ilçe başkanları ve mevcut belediye başkanları ile AK Parti İl Binasında bir araya geldi. 2024 yerel seçimler için hazır olduklarını belirten AK Parti İl Başkanı Yıldırım, "Hizmette bende varım diyerek ilk adımı atan tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Bizler 2024 yerel seçimlere hazırız. Çalışmalarımız hızla tamamlanırken nasıl yol izleyeceğimizi de belirledik. Her zaman olduğu gibi yine halkın yanındayız. Halka hizmetten devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK