AK Parti Besni ilçe Başkanlığı seçimleri tamamlandı

Ak Parti Besni İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirilen seçimle tamamlandı.

Adıyaman'ın Besni AK Parti İlçe Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde Ömer Ertürk başkan seçildi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda AK Parti Besni İlçe Başkanlığının 8. olağan kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimde Ömer Ertürk başkan seçilirken seçim sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - ADIYAMAN