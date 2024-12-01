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AK Parti Besni ilçe Başkanlığı seçimleri tamamlandı

AK Parti Besni ilçe Başkanlığı seçimleri tamamlandı
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AK Parti Besni İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirilen seçimle tamamlandı.

Ak Parti Besni İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirilen seçimle tamamlandı.

Adıyaman'ın Besni AK Parti İlçe Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde Ömer Ertürk başkan seçildi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda AK Parti Besni İlçe Başkanlığının 8. olağan kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimde Ömer Ertürk başkan seçilirken seçim sorunsuz bir şekilde tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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