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AK Parti belde esnafı ile buluştu

AK Parti belde esnafı ile buluştu

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Adayı Halil Eldemir, esnaf ile buluştu.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Adayı Halil Eldemir, esnaf ile buluştu.

Başkan Yıldırım ve Milletvekili Adayı Eldemir; Dodurga, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde sokak sokak dolaşarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dükkanlara girerek vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze milletimizin desteğiyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın samimi sohbetleri neşemizi artırdı. Her birine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adayı AK Parti Bilecik Yerel Haberler

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