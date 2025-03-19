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AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Dünya Yetim Günü'nde Yetimlerle İftar Yemeği Yedi

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Dünya Yetim Günü'nde Yetimlerle İftar Yemeği Yedi
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Haberler
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Dünya Yetim Günü nedeniyle bin yetim çocuğun katılımıyla düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, yetimlerin Peygamber'in emaneti olduğunu vurguladı ve yapılan etkinlikte çocuklara oyuncak hediye etti.

Ak Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Dünya Yetim Günü dolayısıyla düzenlenen bin kişilik yetim iftarı sofrasına konuk oldu.

Her yıl Ramazan atının 15'inde gerçekleştirilen Dünya Yetim Günü dolayısıyla bin yetim çocuğun katılımı ile iftar programı düzenlendi. Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, yetim çocuklarla aynı sofrada oturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yetimlerin Peygamber'in emaneti olduğunu belirten Başkan Şansi, "Yetimler bizlere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in emanetleridir. Biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler. Yine biliyoruz ki yetimin çığlığı arşı titretir tıpkı bugün Gazze'de terör devleti İsrail'in yetim bıraktığı binlerce çocuğun arşı yırtan çığlığı gibi. Bu nedenle bugün bir arada olduğumuz Batman'daki yetim çocuklarımızın şahsında dünyadaki tüm yetim çocuklarımızın dualarında yer alabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

Başkan Şansi, iftar sonrası yetim çocuklara oyuncak hediye etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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