AK Parti Arnavutköy'den piknik programında örnek yarışma: Mesire alanından 50 çuval çöp toplandı

İSTANBUL Arnavutköy'de 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında bir araya gelen AK Parti Arnavutköy teşkilat mensupları, düzenledikleri piknik programının ardından çöp toplama yarışması düzenledi. Sürpriz yarışmaya katılanlar ise 50 çuval çöp topladı.

AK Parti Arnavutköy İlçe Teşkilatı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında Arnavutköy'de teşkilat mensuplarını bir araya getirdi. Gün boyu devam eden bir dizi etkinliğin yer aldığı piknik organizasyonunda binlerce parti üyesi eğlenceli vakit geçirdi. Programda çocuklara özel ikramlarda bulunuldu ve yarışmalar düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda birinci olan çocuklara ise hediyeler verildi. Program parti yöneticilerinin sürpriz bir yarışma daha yapması ile gün sonunda son buldu. Örnek yarışma da 50 poşet çöp toplandı, en fazla çöp toplayan İrem Ecrin Özkan'a hediye verildi. Gün boyu devam eden organizasyonda çocukların ve katılımcıların yanı sıra meclis üyeleri ve siyasi parti yöneticilerinin de yarıştığı halat çekme yarışmasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmayı parti yöneticileri kazanırken meclis üyelerinin zorlu yarışı da görüntülendi.

"Kimsenin haberi yok ama örnek bir proje ile bitireceğiz"

Düzenlenen program ile ilgili konuşan AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün İmrahor Mesire Alanındayız. AK Partimizin de 21. Kuruluş yıl dönümü aynı zamanda bugün ve bu nedenle çok önemli. Bugün bir piknik organizasyonu düzenledik ve bütün kademelerimizle buradayız. Burada piknik şölenimiz devam ederken çeşitli organizasyonlarımız oldu, yarışmalar, oyun parkları gibi ödüllü yarışmalarımız oldu. Bugünün anlamı çok büyük yeşile ve doğaya AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Biz bugün burada sürpriz olarak arkadaşlarımıza daha belirtmedik ama çöp toplamayla alakalı bir sosyal farkındalık projesi yapacağız ve en çok çöp toplayana sürpriz bir hediyemiz olacak. Ben katılan tüm vatandaşlara ve parti mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.