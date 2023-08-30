AK Parti Ağustos Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı Ağustos Ayı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Merkez ilçe Başkanlığı Ağustos Ayı Danışma Meclis Toplantısı, Adıyaman Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle ve Köy Başkanları ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, "Öncelikle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve pek çok yerden hissedilen depremde hayatını kaybeden teşkilat mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin. Tüm teşkilatlarımızla omuz omuza 2024 seçimlerine şimdiden hazırız. Hem yerelde hem genelde gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi dünyanın en güçlü devletlerinden biri yapmak için, halkımıza daha fazla hizmet edebilmek için tüm gücümüzle sahadayız. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz ve milletimiz için canını ortaya koyduğu davasına destek olan, mesai harcayan, uzaktan ve yakından bugün bu toplantımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı Ağustos Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN