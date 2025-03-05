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AK Parti Ağrı İl Başkanı Halime Kızılkurt'u Ziyaret Etti

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halime Kızılkurt'u Ziyaret Etti
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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayında yalnız yaşayan Halime Kızılkurt'u evinde ziyaret ederek iftar yaptı. Ziyarette, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapmak amacıyla yalnız yaşayan 78 yaşındaki Halime Kızılkurt'u evinde ziyaret etti. Başkan Yıldız, iftar vaktinde bir araya geldiği Halime Kızılkurt ile aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadı.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, ziyarette yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşımın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir ay olduğunu belirterek, yalnız yaşayan vatandaşların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"Yalnız yaşayan, kimsesiz, öksüz ve yetimlerin her zaman yanında olacağız"

Toplumda dayanışma kültürünü pekiştirmek adına bu tür ziyaretleri önemsediklerini dile getiren Başkan Yıldız, "Bugün, yalnız yaşayan değerli Halime Teyzemizi ziyaret ederek birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve birlikteliğin en güzel şekilde hissedildiği bir dönemdir. Yalnız yaşayan, kimsesiz, öksüz ve yetimlerin her zaman yanında olacağız, onların gönüllerine dokunacağız. Bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

İftar sırasında Halime Kızılkurt ile sohbet eden Başkan Yıldız, Ramazan ayında gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin, yalnız yaşayan vatandaşlar için anlamlı ve değerli olduğuna dikkat çekti.

Halime Kızılkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mübarek ayda soframa misafir olduğu için AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bu ziyareti benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, ziyaretin ardından Halime Kızılkurt'a hayırlı Ramazanlar dileyerek evinden ayrıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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