AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından sünnet şöleni düzenlendi

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde yapılacak sünnet şöleni kapsamında Adıyamanlı çocuklar sünnet edildi.

Ak Parti Genel Merkez Aile ve Sosyal Politikalarının gelenekselleşen etkinliklerden biri olan sünnet şöleni için hazırlıklara başlayan AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yaklaşık bir haftadır kayıtları alınan çocukların sünnet edilmeye başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen sünnete AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, teşkilat mensupları çok sayıda kişi katıldı. Hazreti Peygamberin sünnetine ve sağlık koşullarına uygun olarak sünnet edilen çocuklar erkekliğe ilk adım atmanın heyecanını yaşarken sünnet edilen çocukların ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, teşkilatın düzenlediği bu anlamlı günde çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, " İl başkanlığı olarak yaklaşık bir haftadır çocuklarımızın kayıtlarını alıyoruz. Bugün ise kayıtlarını aldığımız yavrulamızın sünnetlerine başladık. Yaklaşık 500 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştireceğiz. İnşallah Eylül ayı içerisinde de sünnet şölenimizi gerçekleştireceğiz. Elbette bu süreçte kayıtlarımız devam edecek. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde bizlere öncü olan Genel Merkez Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığımıza, tüm teşkilatımıza, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ADIYAMAN