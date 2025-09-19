Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, Görevinden İstifa Etti

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, görevinden istifa ettiğini "Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" sözleriyle duyurdu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin sosyal medya hesabında Kablan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkanı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biliyoruz ki makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti'nin kutlu davasıdır."

Kablan, bundan sonraki süreçte de partisine destek vermeye devam edeceğini belirterek, "Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır" ifadelerini kullandı.