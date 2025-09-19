Haberler

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, Görevinden İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, görevinden istifa ettiğini “Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum” sözleriyle duyurdu.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, görevinden istifa ettiğini "Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" sözleriyle duyurdu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin sosyal medya hesabında Kablan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkanı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biliyoruz ki makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti'nin kutlu davasıdır."

Kablan, bundan sonraki süreçte de partisine destek vermeye devam edeceğini belirterek, "Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.