AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan'dan CHP'ye Sert Tepki

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Başkan Kablan, son dönemde gündeme gelen ekonomik boykot çağrılarına tepki göstererek, bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bir girişim olduğunu vurguladı. Başkan Kablan, "Yapılan çağrıların asıl amacının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk, rüşvet ve gayri meşru ilişki iddialarını örtbas etmektir. Milli ve yerli değerlere saldırarak kaos oluşturmak isteyenlerin gerçek yüzünü milletimiz görmektedir. Esnaf, çiftçi, sanayici ve emekçilerin emeklerini hedef alan bu provokatif girişimler boşa çıkmıştır. Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışanların emeğine saygısızlık eden bu çağrıları reddediyoruz. Ayrıca, Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'e karşı dünya genelinde yükselen boykot çağrılarına sessiz kalanların, Türkiye'de milli markaları hedef alması ikiyüzlülüktür. Halkımız, üreticisinin ve esnafının yanında durarak bu kirli oyuna prim vermemiştir. Türkiye'nin geleceği ancak birlik ve dayanışmayla aydınlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN