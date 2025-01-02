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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan Mazbatasını Aldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan Mazbatasını Aldı
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Adliyesi'nde mazbatasını alarak yeni görevine başladığını açıkladı. Kongredeki yoğun katılıma ve desteklere teşekkür eden Kablan, Adıyaman için hizmete devam edeceğini belirtti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan mazbatasını aldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Adliyesi'nde mazbatasını aldı. Parti yöneticileri ile birlikte mazbatasını alan Başkan Kablan, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Başkan Kablan, "Adıyaman'ımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevdası ortadadır. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz kongrede de hemşerilerimizin yoğun katılımıyla bu sevgiyi bir kez daha gördük. İnşallah bu mazbata ilimize, ülkemize hayırlı olur. Buradan bu kongre sürecinde desteğini esirgemeyen bütün hemşerilerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, teşkilat üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Adıyaman için durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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