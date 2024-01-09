AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak özellikle deprem ve deprem sonrası basın mensuplarının zorlu bir görev üstlendiğini söyledi.

Açıklamasında basın emekçilerinin bundan 63 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü diye ifade edilen bu özel günün, gazeteciler için anlamının çok büyük olduğunu ifade eden Başkan Bulucu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, esasen ülkemizdeki ve Adıyaman'ımızdaki basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini sembolize ediyor.

Ayrıca 10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor. Bu minvalde şu duygularımı da özellikle belirtmek isterim ki asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımız gibi bu depremde kaybettiğimiz birçok gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız, ağabeylerimizin de olması bizleri derinden sarstı. Aynı şekilde terör devleti İsrail'in vahşette sınır tanımayan katliamlarına başladığından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112 olarak açıklanması dünya kamuoyunda infiale neden olmuştur. Bu vesile ile hem 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazetecilerimize hem de Filistin'de İşgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm bu olan bitenlere baktığımız zaman 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin fedakarlık ve azminin yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin de bir sonucudur. Bu fedakarlık ve azim maalesef ölümlere kadar varabiliyor. 11 İli etkileten 6 şubat depremi neredeyse bir yılını doldurmak üzere. Depremin ilk günlerinde büyük oranda zarar gören altyapı dolayısıyla vatandaşlarımızın haber alma hakkını teslim etmek için gece gündüz çalışan gazetecilerimiz, yerine getirdikleri bu zorlu görevle depremin görünmez kahramanları arasında yer aldı. Bu süreçte muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne kadar tüm departmanlardaki medya çalışanlarına müteşekkiriz. Devletimizin aldığı tedbirler ve şehirlerin yenide ayağa kaldırılmasına yönelik güncel gelişmeleri anbean vatandaşlarımıza aktaran gazetecilerimiz, kimi zaman da çarşıda, pazarda, sokakta halkımızın nabzını tuttu kimi zaman da esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin yaşadıkları sıkıntıları duyurdu. Depremin yanı sıra mücadelenin yanı sıra başta Filistin'de olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızı ne kadar takdir etsek azdır. Öte yandan, Adıyaman basınının eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda yolumuzu aydınlatıyoruz. Gazetecileri halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Adıyaman'daki basın mensuplarımızla birlikte bu kadim şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'da görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın emekçilerimize başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dolu daha nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN