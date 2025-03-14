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AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları'ndan 'Gazze'de Ramazan' Sergisi

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları'ndan 'Gazze'de Ramazan' Sergisi
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Adıyaman Demokrasi Parkı'nda açılan sergide, Gazze'de Ramazan ayında yaşanan insanlık dramını anlatan resimler sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ak Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları tarafından 'Gazze'de Ramazan' temalı sergisi açıldı.

Adıyaman Demokrasi Parkı içerisinde açılan resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken AK Parti Milletvekillerinden Mustafa Alkayış, Resul Kurt, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve partililer de katılım gösterdi.

Sergide, Gazze'de Ramazan ayında yaşanan insanlık dramını anlatan resimler yer aldı. Duygusal anların da zaman zaman yaşandığı serginin gün boyunca açık kalacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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