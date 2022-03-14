AK Gençlik'ten Palandöken'de kar festivali - Haberler

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AK Gençlik'ten Palandöken'de kar festivali

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Gençlik'ten Palandöken'de kar festivali

Erzurum Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Üni AK festivali (ÜNİAKFEST) olan Palandöken kar festivali konaklı kayak merkezinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Üni AK festivali (ÜNİAKFEST) olan Palandöken kar festivali konaklı kayak merkezinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Festivalde canlı DJ performansı, çuval yarışı halat çekme kızak yarışı ve onlarca etkinlikle beraber sucuk ekmek ve çay ikramında bulunuldu.

Programa AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Yunus Emre Müküs, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan Palandöken Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Üniversiteler, gençlik, Erzurum, kar, Yerel, Haberler

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