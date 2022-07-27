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Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu

Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu

Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanlığına atanan Engin Esenkurt, mazbatasını Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Barış Çifçi'den teslim aldı.

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Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanlığına atanan Engin Esenkurt, mazbatasını Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Barış Çifçi'den teslim aldı.

Antalya İl Başkanı Engin Esenkurt, Ak Gençlik Ocakları'nın ve her bir destekçisinin vatan, millet ve bayrak sevdalısı olduğunu söyleyerek, "Antalya ve 19 ilçemizde hızlıca teşkilatlanıp Ak Gençlik Ocaklarını hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Esenkurt, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Ak Gençlik Ocaklarının, Türkiye genelinde 40 şehir ve 75 ilçede teşkilatlandığını belirterek hedeflerinin 2023 yılı itibariyle 81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmak olduğunu söyledi. - ANTALYA

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