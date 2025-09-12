AJet, Uluslararası 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' Ödülünü İkinci Kez Kazandı

AJet, yolcu deneyimi alanında uluslararası ödül kazandı. AJet, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ikinci kez "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne layık görülürken, yaklaşık 600 havayolu arasından öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu.

AJet, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikası ile havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX- The Airline Passenger Experience Association) tarafından ödüllendirildi. Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde; AJet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülünü ikinci kez aldı. Ödül, ABD'nin Los Angeles kentindeki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle, APEX/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'ya verildi. AJet, geçtiğimiz yıl, kuruluşunun henüz 7. ayında yine APEX'in "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne hak kazanmıştı.

"AJet'in hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi"

APEX ödünü değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Mevcut SAFA puanımız 0,30 olup, bu puanı daha da aşağı çekmekte kararlıyız. Uçuş emniyetimizden ödün vermeden, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL