AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini iptal etti
AJet, 31 Aralık tarihinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 42 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların uçuş durumlarını öğrenebileceği bilgiler verildi.
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 42 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel