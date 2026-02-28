Haberler

AJet'den Ortadoğu seferlerine yönelik iptal duyurusu

Güncelleme:
AJet, İran hava sahasının kapanması nedeniyle bölgede artan güvenlik riskleri doğrultusunda 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerinin ve iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ifade edilirken ek iptal kararlarının da alınabileceği kaydedildi.

"Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

