AJet, İran uçuşlarını iptal etti

Ajet, son günlerde İran'da yaşanan olaylardan dolayı 9 Ocak ve 10 Ocak tarihli Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Ajet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL