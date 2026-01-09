Haberler

AJet, İran uçuşlarını iptal etti

Güncelleme:
Ajet, İran'daki son gelişmeler sebebiyle 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Ajet, son günlerde İran'da yaşanan olaylardan dolayı 9 Ocak ve 10 Ocak tarihli Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Ajet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
