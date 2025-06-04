AJet'in Şam Seferleri Başlıyor

AJet'in Şam Seferleri Başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara ve İstanbul'dan Şam'a uçuş seferleri düzenleyeceğini duyurdu. İlk sefer 16 Haziran'da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu. 16 Haziran'da Sabiha Gökçen'den Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, "17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak" ifadelerini kullandı.

Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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