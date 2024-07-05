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Ajet, Diyarbakır-İstanbul uçuşunda yolcuları bekletti ve indirdi iddiası

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Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'in, Diyarbakır'dan İstanbul'a sabah 08.55 çıkışlı uçaktaki yolcuları önce uçakta beklettiği, ardından farklı nedenlerle indirdiği iddia edildi.

Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'in, Diyarbakır'dan İstanbul'a sabah 08.55 çıkışlı uçaktaki yolcuları önce uçakta beklettiği, ardından farklı nedenlerle indirdiği iddia edildi.

Diyarbakır Havalimanından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına uçması planlanan Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi Ajet'in VF3137 sayılı uçağı, 08.55'te alması gereken yolcularını 09.10'da almaya başladı. Yolcular, 11.30'a kadar uçakta çeşitli bahaneler ile bekletildiklerini ileri sürdü. Saat 12.00'de uçaktan indirildiklerini öne süren yolcular, havalimanında beklediklerini ve sorunun uçuşlarının yapılmasını beklediklerini söyledi.

Bir yolcu, Diyarbakır'dan İstanbul'a sabah saat 08.55 çıkışlı uçağa biniş yapacaklarını, saat 09.10'da uçağa alındıklarını söyledi. Saat 11.30'a kadar uçakta çeşitli bahanelerle tutulduklarını iddia eden yolcu, "Uçaktaki valizleri boşaltılar. Balansların üzerine gelmiş gibi bahaneler ile insanları dizginlemeye çalıştılar. Ardından bizi de uçaktan indirdiler. İndirmeden önce valizlerin bir sonraki seferde gidip, bizim de valizleri İstanbul'da teslim alacağımızı söylediler. Saat 12.00 gibi bizi de uçaktan indirdiler. Sanırım hava sıcaklığı 4 derece artış göstermiş bu şekil uçağı kaldıramayacaklarmış, halbuki havadan yeni inen uçak ardı ardına kalkış gösterirken bizim uçak nedense sıcaklıktan ötürü kalkmadı" dedi.

Uçaktaki sıkıntının farklı olduğunu aktaran yolcu, "Sanırım uçaktaki sıkıntı çok farklıydı. Bunu bize yansıtmadılar. Önümüzden geçiyorlardı, soru soruyorduk yüzümüze bile bakmıyorlardı. Bu kadar insanı saf, salak yerine koydular. Uçaktan indikten sonra bilet satış noktasına geçtik sonra 'size yardımcı olunacak' dendi. Bu kadar insan bekliyor hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Dönüş yapacaklarını söylüyorlar hala beklemedeyiz. Paramızı geri vereceklerini söylüyorlar biz, asla para dönüşü istemiyoruz. Bizi bugün içerisinde İstanbul'a göndermeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz planlı, programlı insanlarız. İş güç, hastane işlemleri için İstanbul'a gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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