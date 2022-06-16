Ailesinin aldığı 'pamuk' isimli oğlağı biberonla besliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2,5 yaşındaki Ömer, ailesinin kendisine arkadaş olsun diye aldığı 1 aylık oğlağı içi süt dolu biberonla besliyor.

Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir Mahallesinde ikamet eden ve 112 acil servis ambulansında görev yapan Şahin Akkaş, 2,5 yaşındaki oğlu Ömer'e arkadaşlık etmesi için Seydişehir yolu üzerinde bulunan bir keçi çitliğinden bir tane oğlak aldı. Beyaz renginden dolayı 'pamuk' ismi verilen oğlağı, Akkaş ailesi müstakil evlerinin bahçesinde büyütmeye çalışıyor. Biberonla beslenen pamuk, Beyşehir Gölü kıyısındaki parklarda yürüyüşe çıkan ailenin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Haraketli yapısı ve sevimliliği ile görenlerin de ilgisini çeken oğlağı görenler hatıra fotoğrafı çekmekten kendilerini alıkoyamıyor.

"İkinci evladımız gibi seviyoruz"

Pamuk ile oynamaya başlayan oğullarının oğlağı süt doldurdukları biberonla beslemekten büyük keyif aldığını ve mutlu olduğunu aktaran Şahin Akkaş, "Daha bir aylık ve erkek saanen keçisi. Keçiler çok güzel oluyorlar, çok değişik hayvanlar. Karakteri olan hayvanlar. Size de sevgisini belli ediyor, o yüzden biz ailece çok seviyoruz. İkinci evladımız gibi seviyoruz" dedi.

Daha önce de Konya'da ikamet ettikleri dönemde bir oğlak beslediklerini hatta onun da yıllar önce farklı özelliği sebebiyle haberlere konu olduğunu anlatan Akkaş, şu an büyüttükleri Pamuk'u ise oğlunun çok sevdiğini ve oynamaya alıştığını anlattı. Çok insan canlısı olan Pamuk'la beraber artık göl kenarındaki parklarda beraber gezintiye çıkmaya başladıklarını da vurgulayan Akkaş, bu anlarda gören yetişkin ve çocukların da yanına yaklaşarak sevmek için birbirleriyle yarıştığını söyleyerek, "Çok sever gezmeyi. Peşimize takılır bizimle yürür. Tavsiye ederim, keçi çok güzel, temiz ve karakteri olan bir hayvan. Size de sevgisini belli eder" diye konuştu.

Evlerinin neşesi haline gelen Pamuk'un kendilerinden ayrılmak istemediğini de vurgulayan Akkaş, o yüzden araçla gittikleri yerlere de götürmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel