Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Ailenin Korunması İçin Protokol İmzalandı

Ailenin Korunması İçin Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Medyanın aile değerlerine uygun hale getirilmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor.

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında ailenin korunması ve güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde, RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bu çerçevede, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girerken, dijital medya ve televizyon içeriklerinin aile değerlerine uygun hale getirilmesini, çocukların zararlı içeriklerden korunmasını ve milli-manevi değerlerin medya aracılığıyla yaşatılmasını amaçlayan kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor.

"Aile, milletimizin temel taşıdır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, protokole dair açıklamasında, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, aile yapısının güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Uzun süredir hayalini kurduğumuz önemli bir mutabakatı hayata geçiriyoruz. Bu mutabakat, ailenin ve çocukların korunmasında yeni bir başlangıç olacaktır. Aile, milletimizin temel taşıdır. Medyanın aile yapısını destekleyecek şekilde yönlendirilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu iş birliğini gerçekleştirmekteyiz. Aile kavramının güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığı ile mücadele bizim için çok önemli" diye konuştu.

Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

"İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehdit eden LGBT ile de mücadelemizi topyekün her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Ailenin Korunması, çocuklarımızın geleceği, milletimizin bekası için elzem"

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise ailenin korunmasının toplumsal yapının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin korunması, çocuklarımızın geleceği ve milletinizin bekası için elzemdir. Ekranlarda sorunun adresi aileymiş gibi gösterilerek, gençlerimizi yuva kurmaktan, aile kavramından soğutuyorlar. Aile kavramının altına dinamit yerleştiriyorlar. Oysa saha çalışmalarımızda, halka sorduğumuz zaman milletimiz aileyi sorunun değil mutluluğun, huzurun, güvenin adresi olarak işaret ediyor. Bu anlaşma, medya okuryazarlığından aile dostu içeriklerin teşvikine kadar geniş bir çerçevede topluma fayda sağlayacaktır. Bu mutabakatın tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ekran bağımlılığına karşı güçlü adımlar

İmzalanan protokolün ana temalarından biri, çocuk ve gençlerde ekran bağımlılığı ile mücadele olacak. Ayrıca, dijital medyanın doğru kullanımını teşvik etmek adına farkındalık çalışmaları yapılacak. Ebeveynler ve çocuklar için ekran bağımlılığına karşı kamu spotları hazırlanacak, seminerler ve zirveler düzenlenecek. Eğitim materyalleriyle medya okuryazarlığı güçlendirilecek. Teknolojiyi doğru kullanma ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmalarına yönelik çeşitli programlar uygulanacak.

Protokole, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karabıyık imza attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

5 ülke sessiz sedasız nükleer silah depoluyor
img

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
img

Rangers maçı sonrası Mourinho'yu topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.