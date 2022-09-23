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Ailelerin yardımına muhtarlar koştu

Yerel Haberler

Ailelerin yardımına muhtarlar koştu

Eskişehir'de okulların açılmasıyla çocuklarına kıyafet ve kırtasiye malzemeleri almakta zorlanan ailelerin yardımına muhtarlar yetişti.

Eskişehir'de okulların açılmasıyla çocuklarına kıyafet ve kırtasiye malzemeleri almakta zorlanan ailelerin yardımına muhtarlar yetişti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından çocuklarının kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yardımına muhtarlar koştu. Yardımsever vatandaşların yanı sıra bir çok kurum hazırladıkları malzemeleri muhtarlıklara ulaştırdı. Toplanan malzemeler muhtarlar tarafından çocuklara ulaştırıldı. Gelen yardımlar sonrasında ailelerin yüzü gülerken, yapılan yardımlar hakkında konuşan Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, "Her çocuğumuz bizim için değerlidir. Hiç bir çocuk üzülmesin. Yardımsever vatandaşlar tarafından verilen yardımlar okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesine dönüştü. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bunları ulaştırdık. Bu tür öğrencilere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

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