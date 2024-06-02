Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı

Öğrenciler sınav salonlarında, aileler de okul bahçelerinde ter döktü

Veli İsmail Özcan:

"Çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız"

Veli Nuri Doğan:

"Hazırlık sürecinde dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik"

Öğrenci Eylül Diren Doğan:

"Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle hem öğrenciler hem de aileler büyük bir heyecan yaşarken, sınav başladıktan sonra anne ve babalar evlatlarının başarılı olması için cep telefonlarından Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde ortaokul son sınıf öğrencilerinin gideceği liselerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen LGS sınavı, saat 9.30'da başladı. Bu yıl da yüzbinlerce öğrencinin başvuru yaptığı sınava aylarca yoğun bir hazırlık yapan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, aileler de çocuklarına ortak oldu. Sınava geç kalmamak için erken saatlerden itibaren okul kapılarında nöbete başlayan veliler, sınava uğurladıkları öğrencilerini dakikalarca dışarıda bekledi. Bu esnada bazı aileler getirdikleri kamp sandalyelerinde oturup çay içerken, bazı anneler de beklerken ya örgü ördü ya da telefonlarından evlatlarının başarılı olması için Kur'an-ı Kerim okudu. Toplam 2 oturum şeklinde uygulanacak ve 155 dakika sürecek LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

"Çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız"

Kızı LGS'ye giren İsmail Özcan, "Sabah buraya geldik ve çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız. İnşallah sınavı iyi geçer, güzel okulları tuttururlar. Çocuğumuzla beraberiz. Onun okumasını, büyük bir adam olmasını ve kendisini kurtarmasını isteriz. Kızım polislik ya da sağlık üstüne okumak istiyor" dedi.

"Hazırlık sürecinde dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik"

Hazırlık sürecinin çocuklar için zor geçtiğini ifade eden veli Nuri Doğan, "Gençlik çağlarının 1 yılını böyle ders çalışarak geçirdiler, umarım LGS'yi kazanır. Kazanamazsa da önemli değil, her şeyden önce kızım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kızım, fen Liselerini düşünüyor. Umarım da sınav düşündüğü gibi geçer ve herkes istediği yeri tutturur. İyi bir gelecek onların olsun. Sınava hazırlanırken dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik. Sonunda önümüzdeki şeylere bakacağız" şeklinde konuştu.

"Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum"

Sınava giren öğrencilerden birisi olan Eylül Diren Doğan ise, heyecandan çok stres ve yetiştirememe korkusu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Ne yapacağımı bilmiyorum ama umarım yaparım. Benim için süreç çok yorucuydu. Dershane, deneme sınavları, okul ve özel dersler derken yoğun geçti. LGS'ye hazırlanırken eksik konular oldu. Son döneme kadar bir sürü konular birikiyor. Puanımın üstüne çıkmayı hedefliyorum. Olursa ilk Atatürk Lisesi'ni, olmazsa da ETİ Sosyal Bilimler Lisesi'ni düşünüyorum. En yüksek de EYALE'yi tutturabileceğimi düşünüyorum. Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum. 8'inci sınıf kitaplarına bakmamayı ve telefonu kapatmayı düşünüyorum. Özellikle kimse beni aramasın, 'Sınav nasıldı' falan diye sormasın. Eve gidip uzanmak, sadece dinlenmek istiyorum. Açıkçası hepimiz için zor bir süreçti ve çok stres yaşıyoruz. Kimseye stres yapın yapmayın demiyorum, inşallah hepimiz başarırız ve istediğimiz yerlere girebiliriz."