Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 53'üncü gününde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 53'üncü gününde

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Kılıç - Yerel
 - Güncelleme:

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 53'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 53'üncü gününde devam ediyor.

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 53'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 53'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 53'üncü gününde de sürüyor.

23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 senedir burada, 8 senedir evladımdan ayrıyım. 8 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz bir oldu. Yavuz gelmeyinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğluma çağrım, gel, dön, orada kalma. Kapımız sonuna kadar sana açıktır. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Yeter artık bu hasret bitsin" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title