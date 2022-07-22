Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 53'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 53'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 53'üncü gününde de sürüyor.

23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 senedir burada, 8 senedir evladımdan ayrıyım. 8 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz bir oldu. Yavuz gelmeyinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğluma çağrım, gel, dön, orada kalma. Kapımız sonuna kadar sana açıktır. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Yeter artık bu hasret bitsin" dedi.