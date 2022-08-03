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Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "3 yıla yakındır malum partinin önünde eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti tutuyoruz, 33 yılda geçse çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız. Biz buraya geldikten 5 ay sonra binayı kapatıp gittiler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar yolumuz doğru yoldur ve bundan eminiz. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin teslim olun, sizi mağaralara atmışlar öl ya da öldür diye. Bu devlet hepimizin. Kızıma da buradan seslenmek istiyorum. Beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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