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Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

Yerel Haberler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 80'inci gününe girdi. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, evladının örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini iddia etti.

Eyleme devam eden anne Yüceyurt, "Oğlum için buradayım, HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 1993'te top oynamaya gidiyorum dedi gitti daha da gelmedi. Hiç haber alamadık. 1993'ten beri arıyorum, inşallah duyar da gelir. Yaşıyorsa şu anda 43 yaşında. Askerimize teslim ol. Neredeysen ölmeden önce göreyim yavrum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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