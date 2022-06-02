Ailelerin evlat nöbeti 1004. gününde - Haberler

Ailelerin evlat nöbeti 1004. gününde

DİYARBAKIR Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 1004. gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1004'üncü gününde de devam ediyor. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 3 seneye aşkındır evlat nöbetinde olduğunu anımsattı. Evladını HDP'den istediğini belirten anne Arslan, "Evladım HDP tarafından kaçırılmış. 8 senedir onun acısını, hasretini çekiyorum. Aysun, beni duyuyor, görüyorsan kaç gel. Kardeşlerin her gün senin için ağlıyorlar. İçim içimi yiyor, ciğerim yanıyor. Ne olur artık geri dön" dedi.