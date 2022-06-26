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Son dakika haber... Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gelen son dakika haberlerine göre Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 28'inci gününde.

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 28'inci gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 28'inci gününde de sürüyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılması üzerine oturma eylemine dahil olup kararlı bir şekilde oğlunun yolunu gözleyen anne Saadet Ödümlü, oğlu için oturma eyleminde olduğunu söyledi. Oğluna çağrıda bulunan Ödümlü, "Yusuf, gel oğlum. Kardeşinin düğününü yaptım. Üç senedir burada bekliyoruz. Seni almayana kadar gitmeyeceğim. 100 sene de olsa devam edeceğim. Allah'ın izniyle hepiniz geleceksiniz ve bu iş bitecek. Bu HPD-PKK bitecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Eylül Genel Yerel Haberler Son Dakika

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