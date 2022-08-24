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Ailelerin direnişi bin 87'nci gününde

Yerel Haberler

Ailelerin direnişi bin 87'nci gününde HDP ve PKK'ya karşı direniş sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 87'nci gününe girdi.

Ailelerin direnişi bin 87'nci gününde

HDP ve Pkk'ya karşı direniş sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 87'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 87'nci gününe girdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden eyleme katılan Abdulkadir ve Zeliha Eslek çiftçi, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürdü. Eslek çiftçi, HDP'den oğlu nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini istediğini söyledi. Anne Eslek, "Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde yaşıyorum. Bende anneler nöbetine gelip katıldım, ailelerin çadırından kalkmayacağız, inşallah hepsi dönerler. Devletimize inşallah hepsi teslim olurlar, 3 eylülde herkesi bekliyoruz, destek istiyoruz. Oğluma sesleniyorum, İsa eğer sesimizi duyuyorsan teslim ol. Devletimiz çok güçlüdür korkma, oradaki evlatlara sesleniyorum biz buradan kalkmayacağız. Onların hepsinin kökleri kurusun çocuklarımızı onlardan kurtaralı ve iyi bir gelecek sağlayalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Yerel

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