Ailelerin direnişi bin 68'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 68'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 68'nci gününe girdi. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Anne Bedriye Uslu ise, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti. Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, "Mahmut'um için buradayım, o gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim ve kararlıyım. Son nefesime kadar burada oturacağım, rabbim hakkımızı bırakmasın. 12 yıldır oğlumun gelişini bekliyorum. Oğlum gelsin orada ne yapıyor ne hayırları var. Rabbim bizi devletsiz etmesin. Oğlum durma evinize dönün arkadaşlarınızla birlikte gelip teslim olun" dedi.