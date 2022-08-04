Ailelerin direnişi bin 66'ncı gününde - Haberler

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Ailelerin direnişi bin 66'ncı gününde

Ailelerin direnişi bin 66'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 66'ncı gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 66'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 66'ncı gününe girdi. Sur ilçesinde yaşayan ve oturma eylemine devam eden Hacı Güger, eşi Sultan ile birlikte 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu gözlüyor. 20 yaşındaki evladının eline silah verildiğini söyleyen baba Güger, "3 yıla aşkındır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini tutmaktayım. 8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım, evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Benim çağrım silahlı kuvvetlilerimize teslim olun. Emin olun hapis, işkence Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teminatıdır, ailenizin yanına dönün. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın ve öldürmesin. Aileler olarak hepimiz buna karşıyız. Dağda kandırılan çocuklarda, askerlerimizde bizim çocuklarımız. Bu birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek çocuklarımızı dağdan indirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, yapacağız da" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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