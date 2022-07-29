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Ailelerin direnişi bin 60'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 60'ıncı gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 60'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 60'ıncı gününe girdi. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olma çağrısında bulundu. HDP'lilerin evladını 2014'te kandırıp dağa götürdüğünü ifade eden baba Ödümlü HDP'lilere seslenerek, "Suçum neydi? Köy korucusu ve muhtar olduğum için, devletimi, vatanımı sevdiğim için beni seçtiler evladımı götürdüler. 1991'de kız kardeşimi öldürmüşlerdi, babam cenazesi üzerinde kriz geçirip öldü. Bunlar bu vatandan ne istiyorlar? Sözde Kürtlerin hakkını savunduklarını belirtiyorlar, yalan söylüyorlar. Bu belgeli Güneydoğu'daki binlerce köylerde katliam yaptılar, bunlar bellidir yalan söylemiyorum. Oğlum artık evine gel. Diyarbakır'da seni bekliyorum, kardeşinde yanımda sen gelmeyene kadar okula bile gitmeyeceğini söylüyor. Dağdakilere sesleniyorum; gelin teslim olun. Hiçbir ceza yok teslim olanlar serbestler, evlerine gittiler" dedi.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Güncel Haberler

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